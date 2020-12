Partorire nell’epoca dell’emergenza Coronavirus con tutte le procedure che devono essere seguite per garantire la massima sicurezza a tutti i livelli non è certamente facile. Figuriamoci se si tratta di un delicato parto gemellare prematuro che per giunta deve avvenire obbligatoriamente su una piccola isola perchè non ci sono i tempi tecnici per il trasferimento sulla terraferma. E’ quanto è avvenuto ieri all’isola d’ Elba dove attorno alle 8 nella sala parte dell’ospedale di Portoferraio, al termine di un percorso di urgenza che ha coinvolto molti professionisti, sono venute alla luce le piccole Eva e Sofia. "Parti prematuri di questo genere,...

Partorire nell’epoca dell’emergenza Coronavirus con tutte le procedure che devono essere seguite per garantire la massima sicurezza a tutti i livelli non è certamente facile. Figuriamoci se si tratta di un delicato parto gemellare prematuro che per giunta deve avvenire obbligatoriamente su una piccola isola perchè non ci sono i tempi tecnici per il trasferimento sulla terraferma. E’ quanto è avvenuto ieri all’isola d’ Elba dove attorno alle 8 nella sala parte dell’ospedale di Portoferraio, al termine di un percorso di urgenza che ha coinvolto molti professionisti, sono venute alla luce le piccole Eva e Sofia. "Parti prematuri di questo genere, gemellari alla 32esima settimana di gestazione – spiega Giuseppe Antonio Eremita, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Elba – sono tradizionalmente seguiti da centri specializzati. La signora è stata infatti in carico per tutta la gravidanza a Firenze.

Ma quando la mamma è stata portata in ospedale dal 118 ci siamo subito resi conto che il parto andava gestito immediatamente e qui sull’isola". In sala parto ad assistere la madre, una 24 enne moldava residente nel comune di Campo nell’Elba, oltre al dottor Eremita, alle ostetriche Silvia Manzi, Valentina Garofalo, Francesca Morlando, Sara Lattuada ed al personale di sala operatoria, erano presenti anche la primaria di pediatria Simona Carcione e la neonatologa Marta del Pistoia proveniente dall’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. "All’arrivo della donna – continua il dottor Eremita – abbiamo trovato le due gemelline in posizione podalica, una situazione che andrebbe gestita con un taglio cesareo. Ormai però il parto era già cominciato e la cosa migliore era dare tutta l’assistenza possibile per farlo proseguire in modo naturale. Così sono nate Eva e Sofia che, nonostante fossero entrambe di poco più di un chilo di peso e abbiano avuto necessità di essere trattate con manovre rianimatorie, stanno bene compatibilmente con la loro condizione di premature. Una volta stabilizzate abbiamo deciso di trasferirle con il Pegaso alla terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa dove sarà inviata anche la mamma". Negli ambienti sanitari c’è grande soddisfazione. "L’ospedale di Portoferraio e tutto il sistema sanitario elbano e aziendale – dice Ugo Bottone, direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asl Toscana nord ovest – hanno dimostrato ancora volta la loro capacità di gestire situazioni complesse e impreviste che avrebbero potuto mettere in difficoltà anche centri più grandi.

Ottima è stata la collaborazione fra il sistema territoriale del 118, quello ospedaliero e il coordinamento di area vasta con l’Azienda ospedaliera di Pisa come dimostra la presenza della dottoressa Marta del Pistoia che fa parte del progetto ‘NeoSafe’ che ormai dal 2015 ha permesso al punto nascita elbano di raggiungere tali standard assistenziali. Da ringraziare anche la dottoressa Alessandra Roggi, l’infermiera Silvia Buonomini e tutta l’equipe di Pegaso per aver accompagnato le gemelline con l’elisoccorso. Grazie alle capacità e al sangue freddo dei professionisti coinvolti siamo a festeggiare la nascita di due splendide bambine a dimostrazione di quanta ‘qualità sanitaria’ sia stata messa a disposizione dell’Elba".

Ro.Me.