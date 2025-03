Due operai esperti. Concorso in Comune

Il Comune di Bibbona ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato (della durata di 9 mesi) e orario pieno di due operai (operatori esperti – area degli operatori esperti Contratto nazionale 16/11/2022) da assegnare all’Area 3 – Area tecnica Suap con diritto di riserva a favore delle FF. AA.

La domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID/CIE/CNS/EIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale inPA disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso portale, deve essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 20 marzo . L’esame consisterà in una prova pratico-attitudinale ed una prova orale.