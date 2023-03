Due ragazzi feriti in uno scontro fra un’auto e uno scooter in via Capraia

Scontro fra auto e scooter in via Capraia

Livorno, 16 marzo 2023 – Tre persone ferite in due distinti incidenti stradali giovedì 16 marzo qui in città.

Il primo è accaduto in via Capraia, dove nello scontro fra un’auto e uno scooter sono rimasti feriti due ragazzi di 18 anni. Sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero con l'infermiere del 118 che hanno trasportato con l’ambulanza i due ragazzi all’ospedale: entrambi hanno riportato traumi agli arti.

Il secondo incidente è accaduto invece intorno alle 17,30 sulla rampa in uscita da Livorno Sud. Ferite serie per un uomo di 76 anni che era in sella a uno scooter: ha riportato un trauma cranico con ematoma su una tempia, un trauma facciale e una seria lesione a una falange di una mano. L’uomo è stato soccorso dall’Svs. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per i consueti rilievi di legge.