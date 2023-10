Duecento chilometri da Piombino a Prato nel vano motore di un’auto: salvati due gattini

Prato, 30 ottobre 2023 – Hanno fatto 200 chilometri, da Piombino a Prato, incastrati nel motore di un'auto. Una brutta avventura ma per fortuna finita nel migliore dei modi per due gattini, salvati dai volontari della sede di Prato della Lav assieme ai volontari dell'associazione Oasi felina di Prato.

I micini, di un mese e mezzo circa, maschietto e femminuccia probabilmente di una stessa cucciolata, erano incastrati nel motore di un'auto in zona Paperino (Prato). Il proprietario dell'auto si era accorto della loro presenza una volta rientrato a casa da Piombino dove aveva trascorso qualche ora al mare. Non dev'essergli sfuggito il miagolìo dei cuccioli.

I volontari, per fortuna, sono riusciti a estrarli dal motore: i gattini ora sono sani e salvi, ospiti di una ragazza che nelle prime ora si era prodigata per allertare i soccorsi. E sono in attesa di adozione.

Chi volesse farsi avanti può contattare la Lav di Prato al numero 0574/1747113 oppure l'Oasi felina di Prato al numero 351/7862930.