E’ caccia al pirata della strada che ha urtato e fatto cadere un giovane su un scooter

Livorno, 28 giugno 2023 – Un nuovo incidente in cui si registra la fuga del presunto colpevole, un pirata della strada. E’ successo ieri mercoledì 27 giugno in via Sicilia.

Erano da poco passate le 13. Una macchina avrebbe urtato un motorino condotto da un giovane di 30 anni. L’autista della vettura, secondo quanto è stato possibile apprendere, non avrebbe soccorso il giovane, ma si sarebbe allontanato velocemente. L’auto, riferiscono alcune testimonianze, sarebbe stata vista fuggire verso la rotatoria di via Cimarosa e poi non è stata più notata in giro.

A soccorrere il giovane dello scooter sono stati i volontari della Misericordia di Livorno con il medico del 118. Si sono accertati delle sue condizioni e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso dove sono stati svolti controlli e accertamenti sulle sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale che ha svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e trovare eventuali tracce che possano ricondurre alla vettura che si è data alla fuga. Al vaglio anche i filmati eventualmente registrati dalle telecamere della zona.