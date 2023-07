E’ cominciata la rimozione del relitto dalla spiaggia di Mola

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 3 luglio 2023 – Sono iniziati all'isola d'Elba i lavori per rimuovere il relitto dalla costa di Mola, il catamarano battente bandiera della Repubblica Ceca arenato da anni alla foce, nel comune di Capoliveri.

Lo rende noto Legambiente annunciando in una nota che «finalmente, dopo una lunga e defatigante procedura burocratica, il Comune di Capoliveri - che Legambiente ringrazia - è riuscito a ottenere il via libera per la rimozione dello scandaloso e inquinante relitto» mentre «continuano invece gli a scarichi abusivi di rifiuti e l'intrusione non autorizzata di veicoli in un'area Be del Parco Nazionale. Evidentemente se per un relitto alla fine si riesce a trovare una soluzione, per i vandali e i sudici, no».

La rimozione del relitto

Il relitto del catamarano è arrugginito e si è arenato in un'area protetta. Legambiente ha più volte denunciato la situazione paradossale chiedendo - senza ottenere risposta - anche l'intervento della Repubblica Ceca.