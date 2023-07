E’ il Comune la prima azienda di Livorno. "Ora la macchina funziona bene: 1061 dipendenti e tanta formazione"

Livorno, 12 luglio 2023 – Il Comune è la prima azienda di Livorno, con 1061 dipendenti. Un esercito che fa andare avanti la macchina amministrativa seguendo la linea politica dell’assessora Viola Ferroni, delega anche al personale, e di Massimiliano Lami dirigente settore indirizzo organizzazione e controllo.

"Il personale è il vero patrimonio di questo ente", lo sottolinea l’assessore nel ringraziare l’impegno degli uffici in un momento in cui l’opportunità del Pnrr mette il sistema sotto sforzo. Non è un caso che uno dei prossimi quattro concorsi riguardi proprio la ricerca di un nuovo dirigente per il Pnrr, che sarà assunto a tempo determinato fino al 2026 - gli altri sono per un tecnico geometra, 4 insegnanti e 10 nelle categorie protette.

"Abbiamo ereditato una struttura priva anche di dirigenti – dice l’assessore – e l’abbiamo trasformata in un ente adatto agli obiettivi che ci siamo dati ma anche a quelli richiesti, oggi, ad una pubblica amministrazione". Dall’11 giugno 2019 al 30 giugno 2023 sono state assunte 459 persone con 23 concorsi fatti e l’occupazione femminile con 698 persone è di gran lunga superiore a quella maschile con 363 dipendenti. L’età media è scesa dai 59 ai 52 anni.

"Quando siamo arrivati – prosegue la Ferroni – il personale era al minimo storico: 939 dipendenti e non c’erano graduatorie aperte. Ma siamo partiti subito perché la macchina doveva correre". E, parallelamente alle nuove assunzioni, è stata potenziata la formazione: "Dai 56mila euro stanziati all’inizio - continua - siamo arrivati a 180mila euro. Una formazione che si avvale dell’università Bocconi con cicli triennali per quanto riguarda i dirigenti".

Insomma, il Comune non è più quello di dieci, venti anni fa. Oggi il rapporto pubblico-privato è fondamentale per questo le competenze di chi lavora in municipio sono notevolmente aumentate, pensiamo solo al nuovo codice dei contratti per capire quanto il Comune sia strategico per le aziende e le imprese del territorio. Tra l’altro, dice con una punta di orgoglio l’assessore Ferroni, "siamo ottimi pagatori: fatture pagate a 14 giorni. Non pretendiamo che il Governo sia come noi, ma nemmeno che ci faccia andare in sofferenza".

Perché la spada di Damocle resta comunque la burocrazia, "quella schizofrenica delle normative – dice l’assessore – dovuta al fatto che il legislatore non conosce i Comuni. Qui ci scontriamo ogni giorno con le problematiche dei cittadini, delle aziende ed a loro dobbiamo dare risposte".

E ora, grazie al turn over automatico che permette all’amministrazione di sostituire con velocità un pensionamento, sembra che l’obiettivo di non scendere mai sotto le 1061 unità sia raggiunto. Nel 2021 ci sono stati 113 pensionamenti, quest’anno appena 60. "Tra le priorità – dice Lami – c’è quella di chiudere con le organizzazioni sindacali il contratto decentrato di secondo livello con una dialettica importante ma alla fine ci siamo trovati, è l’applicativo del nuovo contratto nazionale siglato il 16 novembre 2022. E poi lavorare sulle progressioni economiche verticali". Michela Berti