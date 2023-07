E’ morta la donna che si era sentita male per strada in via Adriana

Livorno, 24 luglio 2023 – Non c’è stato nulla da fare, purtroppo, per Antonella Campana, la donna di 68 anni che sabato si era sentita male per strada in via Adriana, mentre camminava.

Subito soccorsa dai volontari di un’ambulanza della Misericordia e di un’altra della Svs, le sue condizioni erano apparse gravi fin dall’inizio. Trasportata all’ospedale, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero, nel tardo pomeriggio di sabato stesso.