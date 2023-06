È morta Letizia D'Alessio, professoressa e giornalista. Aveva 37 anni

Livorno, 12 giugno 2023 – Una triste notizia per Livorno e per il mondo del giornalismo e del mondo scolatico. È morta Letizia D'Alessio, collaboratrice di Quilivorno.it. Era un’insegnante e una giornalista attenta e scrupolosa, aveva 37 anni. Come rende noto il sito della testata online per la quale scriveva, è stato un brutto male a portarsela via, rubandola troppo presto alla vita, in pochi mesi. Dopo che le era stata diagnosticata la malattia a fine del 2022, Letizia aveva cominciato la sua battaglia contro la malattia.

Ieri, domenica 11 giugno, si è spenta nel reparto di Cure Pallative. “Letizia D'Alessio non è più con noi" è il messaggio che è arrivato alle 22.20, inviato dalla portavoce del sindaco, Roberta Menichetti. Un messaggio di poche parole che ha spezzato il cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Letizia aveva la passione del giornalismo che coltivava e portava avanti insieme alla sua professione di professoressa. Era una donna amata da tutti, dai suoi studenti e dai suoi amici, molto conosciuta in città. Tutti la piangono e la ricordano per la sua gentilezza, sempre col sorriso sulle labbra.

