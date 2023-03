"E’ una infrastruttura strategica per l’isola"

"Il dibattito è imbrigliato sul cosiddetto allungamento della pista, che rappresenta un requisito indispensabile per l’accessibilità di aerei di maggiore capienza e per dare un minimo di sostenibilità economica all’aeroporto". Così Confindustria Livorno Massa Carrara con AssocomElba. "Sarebbe stato ragionevole dare attenzione prima di tutto al rinnovo triennale della continuità territoriale, presupposto indispensabile per parlare di ulteriori sviluppi dell’aeroporto. Si continua invece ad insistere con dibattiti su argomenti futuribili in mancanza di certezze per il consolidamento della situazione esistente. Si persevera nel non voler riconoscere all’aeroporto il ruolo di infrastruttura strategica per il tessuto sociale ed economico dell’Isola. In un quadro così confuso, è da apprezzare l’atteggiamento della Regione, degli Enti interessati e della Società Toscana Aeroporti che hanno continuato a garantire e a finanziare l’operatività dell’aeroporto. L’auspicio è quello di vedere assicurata la funzionalità e l’ulteriore sviluppo dell’aeroporto".