Ecco il “Palio della Costa”: 32 i fantini che si sfideranno sulla spiaggia a Marina di Bibbona

Bibbona (Livorno), 23 aprile 2023 – Il “Palio della Costa Etrusca”, la spettacolare kermesse che torna domenica 23 aprile, dopo tre anni di assenza, sulla spiaggia di Marina di Bibbona per far decollare la nuova stagione turistica del litorale toscano.

Organizzato dall’Asd Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di Bibbona e il patrocinio della Regione Toscana, la manifestazione arrivata alla quattordicesima edizione è l’unica corsa a pelo che si corre in riva al mare. Un’unicità che rende il Palio della Costa Etrusca una manifestazione en plein air affascinante e coinvolgente non solo per gli appassionati di cavalli e rievocazioni storiche, ma sempre di più per il grande pubblico.

A contendersi il Cencio, sui 750 metri di pista di Marina di Bibbona con partenza dal suggestivo Forte dei Lorena, saranno come da tradizione gli otto comuni della Costa degli Etruschi (Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta). Trentadue i fantini tra i più premiati del circuito paliistico che si sfideranno in groppa ai loro mezzosangue in quattro batterie eliminatorie da otto partecipanti. Ma solo i primi due classificati di ciascuna batteria avranno l’onore di essere associati - a estrazione - e rappresentare uno degli otto comuni della Costa degli Etruschi nella finalissima.

L’ultima edizione, nel 2020, era stata vinta da Giovanni Atzeni, detto “Tittìa”, nove volte vittorioso al Palio di Siena.

La corsa porterà in dote al Comune di Bibbona, a tutta la Costa degli Etruschi, quattro giorni di eventi collaterali e prestigiosi ospiti dell’universo equestre: dal leggendario talk show con i mitici fantini Andrea Degortes detto “Aceto” e Silvano Vigni detto “Bastiano”, 19 vittorie a Piazza del Campo in due, insieme al driver di Varenne, Giampaolo Minucci, alla novità della Quintana Storica a coppie miste.

Sabato 22, alle 15: Quintana Etrusca a coppie miste;

Domenica 23: ore 14.30 apertura Palio della Costa Etrusca; ore 15 1° batteria, ore 15.30 2° batteria, ore 16 3° batteria, ore 16.30 4° batteria; ore 17 corsa dei pony; ore 17.30 corsa delle amazzoni; ore 18 finalissima e consegna del drappo al comune vincitore.

Tutti gli eventi, a eccezione del Palio della Costa Etrusca, sono a ingresso libero.