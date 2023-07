Ecco “Il porto delle donne”, la mostra fotografica alla Compagnia Portuali / Video e foto

Livorno, 7 luglio 2023 - E’ stata presentata questa mattina la mostra fotografica dedicata al progetto “Il Porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?”, ospitata fino ad ottobre nella Sala Convegni del Palazzo della Compagnia Portuali di Livorno di via San Giovanni. Il progetto “Il Porto delle Donne” è stato ideato e promosso dall’Assessorato al porto del Comune di Livorno in collaborazione con l'Università di Pisa, l'Associazione scientifica internazionale per la collaborazione fra porti e città RETE e il Cnr Iriss di Napoli, con la partecipazione della Compagnia Portuali Livorno, di Uniport, Alp, Tdt, Lorenzini & C. Le foto, scattate da Elena Cappanera, ritraggono le lavoratrici portuali in banchina e le marittime a bordo nave. Le immagini sono accompagnate da pannelli con frasi estrapolate dalle interviste realizzate alle lavoratrici nell'ambito del progetto.

Il video

Presente alla mostra di questa mattina l’onorevole Laura Boldrini, ex presidente della Camera nella XVII legislatura (2013/18), accompagnata dall’assessora al Porto del Comune di Livorno Barbara Bonciani. «Ringrazio la compagnia portuali di Livorno per aver chiesto di ospitare una mostra itinerante - ha dichiarato ai microfoni de Il Telegrafo Bonciani -. Una mostra che è parte integrante di una azione progettuale che vuole far conoscere a un ampio pubblico il ruolo oggi svolto dalle donne in ambito portuale e marittimo e a stimolare al tempo stesso tutti gli stakeholder a migliorare la presenza femminile in questi comparti. Tutto questo perchè ancora oggi, nonostante quanto l’innovazione tecnologica abbia modificato il lavoro in ambito portuale e marittimo, in porto, per esempio, nei porti italiani, sono soltanto l’8% della forza lavoro complessiva. Mi piace ricordare che a Livorno la percentuale sale al 10%, a conferma di quanto la città sia più vicina a standard nord europei rispetto ad altre realtà. C’è ancora molto da fare però per stimolare le giovani donne a guardare al porto come opportunità di sviluppo e sbocco occupazionale e anche alle donne interessate all’ambito marittimo».

Le foto

Queste le dichiarazioni a margine dell’evento dell’on. Boldrini: «Mi ha fatto molto piacere aver ricevuto questo invito dall’assessora Bonciani. E’ sempre un piacere tornare a Livorno. Trovo questo progetto estremamente interessante - ha aggiunto -. Tant’è che altre città europee ne stanno parlando. Una iniziativa volta ad abbattere i pregiudizi in un settore tipicamente maschile, oggi più accessibile al mondo femminile. Oggi le donne vanno nello spazio, sono architette, ingegnere e dunque lavorano anche nei porti. Un progetto quindi che abbatte gli stereotipi e che vuole facilitare l’accesso in questo settore alle donne. Penso che le autorità portuali, gli armatori debbano essere attori del cambiamento, investendo sull’impiego femminile come parte attiva». Francesco Ingardia