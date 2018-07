Firenze, 28 luglio 2018 - E' stata una notte magica, che in Toscana è stata vissuta in campagna, nelle feste tra amici e negli osservatori. L'eclissi di luna totale, la più spettacolare di questo secolo, uno show del cielo davvero irripetibile, è stata vista da migliaia di toscani. Dalle 21.30 tutti con il naso all'insu. Piano piano la luna è diventata rossa, fino a raggiungere l'apice. Un momento fissato negli obbiettivi di migliaia di macchine fotografiche. E le foto della luna hanno inondato le bacheche Facebook di tutti. Successo per le serate organizzate nei vari osservatori sparsi per tutta la regione.