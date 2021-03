Livorno, 29 marzo 2021 – L’associazione "Insieme per la Vita ODV" ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno diretto da Roberto Danieli un ecografo di ultima generazione dal valore di circa 40mila euro.

“La nostra associazione nata nel 1984 per volontà del compianto professor Luciano Vizzoni – ha detto il presidente Ettore Simoncini – da sempre supporta l’attività del reparto. Confidiamo che questa nuova apparecchiatura portatile possa agevolare l’attività svolta dai professionisti in favore dei piccoli pazienti livornesi”.

“Questa donazione – ha confermato Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria – andrà ad arricchire la nostra dotazione con apparecchiature che pochi altri reparti in Toscana possono vantare. Di questo ringraziamo oltre alla direzione aziendale che mette a disposizione quanto necessario e le associazioni come “Insieme per la vita” che mai perdono occasione per farci setnire la loro vicinanza e il loro sostegno. Questo è frutto anche della scelta di tenere un reparto sempre a disposizione della cittadinanza e che possa godere della fiducia incondizionata delle persone”.