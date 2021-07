Il Rapporto Excelsior, strumento di indagine con il quale Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ed in collaborazione con le singole Camere di Commercio, monitora le previsioni di assunzione delle imprese e rileva le caratteristiche dei profili professionali richiesti, è stato...

Il Rapporto Excelsior, strumento di indagine con il quale Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ed in collaborazione con le singole Camere di Commercio, monitora le previsioni di assunzione delle imprese e rileva le caratteristiche dei profili professionali richiesti, è stato al centro di una videoconferenza che si è svolta ieri nell’ambito del Patto Locale per la Formazione. In particolare l’incontro è servito per illustrare i fabbisogni occupazionali e formativi in provincia di Livorno emersi dal Sistema Informativo Excelsior. L’appuntamento, organizzato dall’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno, Gianfranco Simoncini, ha visto la partecipazione del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda (foto), di Cristina Grieco del Ministero dell’Istruzione, e di rappresentanti del mondo sindacale, imprenditoriale e scolastico aderenti al Patto Locale per la Formazione. A fare una panoramica Raffaella Antonini e Alessandro Rinaldi. "L’incontro di stamani – ha dichiarato l’assessore Simoncini – rappresenta un passaggio importante nel lavoro che il Patto sta portando avanti. Excelsior rappresenta uno strumento importante finalizzato ad orientare chi deve fare delle scelte in tema di formazione. Emergono grandi prospettive legate soprattutto all’economia blue e green, ma evidenzia anche come Livorno sia una realtà che investe fortemente sulla innovazione digitale e questi dati ci rafforzano nelle decisioni che abbiamo assunto in questo periodo indirizzando anche fondi comunali in questa direzione".