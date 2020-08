Livorno 21 agosto 2020 - 'Effetto Venezia e dintorni 2020' è entrato nel vivo. L'inaugurazione questa sera in piazza del Luogo Pio, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, uno dei palcoscenici di questa edizione rivista e riadattata alle esigenze imposte dall'emergenza coronavirus. Nonostante questo caparbiamente l'amministrazione comunale ha deciso di allestire ugualmente l'evento più importante dell'estate con un fitto calendario di appuntamenti da seguire e vedere rigorosamente su prenotazione questo fine settimana e il prossimo week end dal 28 al 30 agosto. Location della manifestazione: non solo piazza del Luogo Pio, piazza Venti Settembre, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, il Mercato delle Vettovaglie.

Il distaziamento anti covid ha costretto gli organizzatori a fissare il numero chiuso per ogni appuntamento con prenotazione on line, oppure tramite l'ufficio informazioni accoglienza turistica in via Pieroni (tutti i giorni dalle 9 alle 13-45). Le prenotazioni sono ficcate così numerose che molti appuntamenti sono andati subito a ruba. Tutto esaurito in poche ore questa sera per Giobbe Covatta con il suo spettacolo '6° (Sei gradi)' sul palco del Luogo Pio e per Bobo Rondelli e Giorgio Mannucci sempre questa sera in piazza della Repubblica. Tutto esaurito anche per 'Il Circo delle Bolle di Sapone in su' al palco dei Domenicani questa sera e per il 28 agosto a cura di La CircoRibolle.

Ma 'Effetto Venezia e Dintorni' offre così tante opportunità che se non si riesce a partecipare ad uno spettacolo, si può in alternativa visitare una mostra, o fare il giro in battello dei Fossi Medici, oppure gustare le specialità culinarie della tradizione livornese, prenotare visite guidate all'ottocentesco Mercato delle Vettovaglie. Non potevano mancare le bancarelle del mercatino tra via degli Avvalorati, via della Madonna, i vicoli del rione Venezia. Street art e musica dal vivo. La visita al faro di Livorno il 22, 23, 29 e 30 agosto.

