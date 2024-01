Effetto Venezia al bivio: non si esclude il Bruciati-bis

Livorno, 14 gennaio 2024 – La primavera non è alle porte. Figurarsi l’estate. Ma l’anno nuovo a Livorno vede ogni amministrazione comunale impegnarsi a buttar giù le prime bozze per Effetto Venezia, la kermesse estiva di punta della città, a cavallo tra luglio e agosto. Ora, a sei mesi dal voto, il mandato di Luca Salvetti è entrato di fatto nel suo semestre bianco. Ma più fonti di Palazzo Civico confermano che è già partito il lavoro per varare le possibili soluzioni e novità di format. Ma la musica quest’anno è diversa, perché l’edizione 2024 è inevitabilmente intrecciata a doppio filo con l’esito delle amministrative. Il progetto deciso dall’amministrazione uscente, infatti, potrebbe potenzialmente differire o subire variazioni dell’ultimo minuto, in caso di ribaltone elettorale. O venire confermato in toto in caso del Salvetti-bis. Ipotesi difficile, la prima, non tanto per questioni politiche, quanto per le tempistiche strette, vuoi per un ipotetico secondo turno, vuoi per l’insediamento di giunta. Il sindaco ammette che delle novità sono in arrivo rispetto all’edizione ‘23 dedicata al cinema,, sotto la direzione artistica di Marco Bruciati (ex candidato sindaco di BL nel 2019, docente all’Elba, e professionista di lungo corso nel settore).

Le stesse fonti, rivelano che il Comune farà un tentativo incontrando Bruciati già la prossima settimana, per sondare la disponibilità a un progetto-finestra sulla ‘settima arte’ da includere nel pacchetto: "Sul tavolo ci sono diverse idee - le parole di Salvetti a La Nazione -. Non sono convinto però di rifare tutto il festival solo sul cinema. Il bello di Effetto Venezia sta nel poter cambiare ogni anno. L’intenzione è quella di aprire a più visuali come la danza, la musica. Certo che se ci fosse una parte dedicata al cinema il primo nome a cui pensiamo è quello di Bruciati, perché siamo contentissimi del lavoro da lui svolto, indipendentemente dal fatto che abbia rinnovato la tessera con BL - ammette ironicamente -. A noi non interessa".

Vero è che nell’intervista concessa a questo giornale a inizio mese, Bruciati stesso ha preferito non sciogliere ancora la riserva su un eventuale ritorno alla direzione artistica: "La lontananza dalla città complica la gestione di un evento del genere. Con l’amministrazione c’è l’impegno di prendere una decisione nei tempi utili per una nomina che poi consenta una programmazione che guardi a una edizione bella e positiva. Se fossi stato a Livorno avrei avuto meno dubbi. Per come sono fatto, tendo a fare un passo indietro se a mancarmi è il tempo materiale".

Effettivamente i lavori e gli scrutini scolastici potrebbero precludere un nuovo coinvolgimento, ma tanto dipenderà dal format scelto dal Comune, e in parte, dall’esito delle elezioni.

di Francesco Ingardia