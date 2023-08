“Effetto Venezia”, buona la prima con Garrone alla Fortezza vecchia

Livorno, 3 agosto 2023 – Una partenza col botto quella di Effetto Venezia, giunta alla sua 38esima edizione, quest’anno dal titolo "il Cinema e la Città".

Kermesse inaugurata in grande stile ieri, prima in Fortezza Vecchia grazie alla partecipazione del regista-sceneggiatore Matteo Garrone e poi a partire dalle 20.30 con gli eventi sparsi per il quartiere Venezia, il cui fulcro è ruotato attorno a piazza del Luogo Pio.

Regista Matteo Garrone ospite in Fortezza Vecchia per l’inizio di Effetto Venezia

Matteo Garrone ieri sera in Fortezza vecchia, prima del via ufficiale della manifestazione ha parlato del suo rapporto con Livorno ("L’ultima volta ero venuto qui per un torneo di tennis prima di iniziare con il cinema) e poi ha parlato delle sue battaglie: l’insegnamento del cinema nelle scuole a partire dai licei artistici e riqualificare le sale, con stelle simili agli alberghi.

La seconda giornata

Seconda giornata con un palinsesto ancor più ricco e colmo di eventi. La giornata si apre alle 18.15 con "L’incontro della rete degli ambasciatori livornesi nel mondo" (Realm), presso il locale Wonder. Alle 19 spazio a "L’amica geniale, la graphic novel", a Palazzo Huigens con l’illustratrice Mara Cerri e Virginia Tonfoni. Alle 20.30, alla chiesa di Santa Caterina spazio alle "Note di musica lirica al cinema", a cura della Corale Mascagni.

Dalle 21 in poi, i main event di serata: l’incontro in Piazza del Luogo Pio con Carolina Crescentini, l’attrice fresca vincitrice del Ciak d’Oro 2023 come miglior attrice Italiana in una serie tv per ‘Mare Fuori’ e ‘Tutto Chiede Salvezza’. Presso lo spazio cinema di Piazza dei Legnami, alle 21.15 Dimitri Grechi Espinoza sonorizza dal vivo Luci della città di Charlie Chaplin.

Alle 21.30 tantissimi eventi in contemporanea: in Fortezza Vecchia, spazio cinema con "Dal profondo – Il rapporto pauroso e affascinante tra cinema e acqua, a cura di FIPILI Horror Festival; al Teatro Vertigo la proiezione del film "Un paradiso senza biliardo"; agli Scali delle Barchette il "Settimo Sigillo - il mondo dello scacchiere", uno spazio dedicato agli scacchi e alla dama con partite cinematografiche e pedoni giganti; allo spazio Coop-Comitato Coppa Barontini presso Scali del ponte di marmo "La leggende del socio fondatore" di Virzì.

Alle 22 in Fortezza Vecchia sarà possibile ascoltare i Grupo Compay Segundo in concerto con il nuovo disco Tocar Música tradicional in occasione del venticinquesimo anniversario del progetto cinematografico "Buena Vista Social Club" di Wim Wenders.

I bus-navetta gratis

Autolinee Toscane informa che, in occasione di Eeffetto Venezia dal 2 al 6 agosto 2023 per l’intera durata della manifestazione le linee interessate al transito dal quartiere Venezia subiranno deviazioni di percorso a partire dalle ore 18,30.

Su richiesta dell’amministrazione comunale viene istituito un servizio navetta gratuito con tre autobus dalle 18;30 fino alle 01;20, con partenze ogni 15 minuti.

Il servizio partirà da via Masi transitando dal park del PalaModì (via della Pace) per poi raggiungere l’ingresso della manifestazione in via della Cinta esterna.