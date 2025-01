In partenza per l'Elba con un coltello e droga, 2 denunciati

Livorno, 6 gennaio 2025 - Due giovani, 20 e 26 anni, sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sottoposti a controlli in prossimità del varco d'imbarco per l'isola d'Elba a Piombino (Livorno). A seguito di perquisizione personale, spiega l'Arma, i militari hanno rinvenuto, all'interno dello zaino del più giovane dei due, un coltello a serramanico di 23 centimetri di cui 10 di lama. Il ventenne "non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso e al porto in luogo pubblico. L'arma è stata pertanto sequestrata e il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere".

L'altro giovane, invece, è stato sorpreso con 7 pastiglie di stupefacente di diverso tipo, riconducibili per lo più a ketamina, e con dieci funghi allucinogeni. Tutta la sostanza è stata sequestrata, mentre il 26enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.