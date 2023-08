Elba, con l’auto sulla spiaggia del nido della tartaruga marina

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 5 agosto 2023 – Su Facebook stanno circolando foto presenza di un’auto – con targa straniera – sulla spiaggia dell’Innamorata, nel Comune di Capoliveri, proprio accanto al nido dove una tartaruga marina Caretta caretta ha depositato le sue uova nella notte del 31 luglio.

Auto all'Innamorata 3.jpg

Un comportamento vietato e pericoloso che ha messo ad ulteriore rischio una deposizione di uova di una specie protetta che – data la localizzazione molto vicina al mare – è già problematica. Per questo Legambiente Arcipelago Toscano ha chiesto al sindaco di Capoliveri, alla Capitaneria di Porto e ai carabinieri forestali verificare la segnalazione e di comminare le giuste e dovute sanzioni, anche come deterrente perché quanto accaduto non succeda più.