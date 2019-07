Portoferraio, 20 luglio 2019 - La Guardia costiera (ufficio locale di Rio Marina) ha scoperto e sequestrato penalmente a Vigneria (comune di Rio) un terreno su cui è stata trovata una vera e propria discarica a cielo aperto di oltre 2mila metri quadri.

I militari della Guardia costiera hanno individuato un ingente quantitativo di rifiuti speciali e pericolosi (Raee, eternit sbriciolato e in onduline, materiale edile triturato misto a calcestruzzo, bitume, plastica, ferro, vegetazione, estintori, pneumatici, resti di carcasse di animali) oltre che un notevole quantitativo di rifiuti sui quali non si è potuto procedere alla caratterizzazione in quanto bruciati.

L’area interessata dalla discarica risulta essere soggetta a più vincoli di tutela, tra cui quello paesaggistico, quello dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano e quello idrogeologico.

Sono così partite le indagini, coordinate dalla Procura di Livorno, per risalire ai responsabili che configura molteplici ipotesi di reati ambientali e a tal riguardo sono stati richiesti rilievi all’Arpat per verificare eventuali alterazioni delle matrici del terreno.

Sono state richieste altresì specifiche attività di messa in sicurezza del sito, specie quelle volte alla successiva rimozione delle parti di amianto. La Capitaneria di porto di Portoferraio, con l’occasione, raccomanda di rivolgersi sempre, per lo smaltimento dei materiali, a centri autorizzati di raccolta, che ricevono in forma gratuita rifiuti ingombranti e pregiudizievoli per l’ambiente.