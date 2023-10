Portoferraio e il degrado delle case comunali inagibili: sbandati e droga negli alloggi

Portoferraio, 24 ottobre 2023 - Cucchiai, bottiglie e tutto l’occorrente per fumare il crack, ecco lo squallido scenario che appare nei locali di alcune case comunali inagibili, a Portoferraio.

Mentre nel capoluogo elbano si fa sentire sempre più impellente l’emergenza abitativa - con un'intera famiglia che risiede abusivamente in pianta stabile nell'inagibile e pericolante Palazzo Coppedè della zona del porto - ecco come vengono invece usati alcuni locali inagibili nella parte alta del centro storico di Portoferraio, a due passi dalla Villa Napoleonica dei Mulini e delle Fortezze medicee.

Si tratta di tre appartamenti delle case comunali in via della Regina al civico 18. Gli alloggi comunali, dove abitavano alcune famiglie, erano stati sgomberati dopo essere stati dichiarati inagibili nell'agosto del 2019 per problemi relativi alla stabilità dei solai tra il piano terra e il primo piano.

A mettere nero su bianco era stato l’istruttore direttivo tecnico Paolo Pagnini, che costatata la preoccupante situazione, aveva dato l’obbligo di eseguire gli interventi urgenti di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria.

Era così stato eseguito un primo intervento di puntellatura del solaio. Ecco dopo 4 anni che cosa e stato fatto e qual’è il decoro del fabbricato pubblico, divenuto luogo di spaccio e di consumo di stupefacenti.

Già nell’aprile del 2019 la situazione di degrado ai limiti della legalità del quartiere, era venuta alla luce in più occasioni. Soprattutto dopo che l’auto di una delle persone che alloggiava al civico 18 di via della Regina era stata incendiata proprio davanti all’immobile.

Nel maggio del 2021 erano andate a fuoco alcune auto a poche decine di metri sotto, in via Victor Hugo davanti ad un altro edificio storico di proprietà comunale adibito ad alloggi popolari. Anche in quel caso i contorni della vicenda erano risultati torbidi e riconducibili a faide legate allo spaccio e alla prostituzione.

Il 2 febbraio del 2023 la situazione di disagio del centro storico era degenerata nell’omicidio del 53enne milanese Angelo Carugati, il cuoco che aveva perso il lavoro e dormiva in alloggi di fortuna nelle fortificazioni medicee. L'uomo colpito con calci, pugni e bastonate era stato lasciato morire da solo alle 4 di una gelida notte, in uno scantinato nel cuore di Portoferraio.