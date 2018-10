Portoferraio (Livorno), 28 ottobre 2018 - Il maltempo flagella l'Isola d'Elba in una domenica di pioggia e mareggiate. E il vento ha spazzato via un simbolo storico delle miniere: accade a Rio Marina, dove è crollato lo storico Pontile di Vigneria, una struttura che fino agli anni d'oro del commercio minerario serviva per trasportare il materiale sulle navi. Una struttura per la quale più volte era stato lanciato l'allarme staticità.

Il Pontile si è piegato di prima mattina sotto i colpi delle onde rimanendo in qualche modo in piedi. Ma a fine mattinata la struttura è totalmente collassata ed è sparita in mezzo alla mareggiata, come hanno ripreso in un video gli abitanti di Rio Marina.

Intanto il resto dell'isola fa i conti con il vento e la pioggia. Molte delle navi previste in giornata da e per Piombino sono state cancellate. A Porto Azzurro il mare ha invaso la piazza principale.

Per il Pontile di Vigneria più volte erano stati fatti appelli. Era un vero reperto di archeologia industriale ma il tempo ne aveva minato la stabilità. L'attività mineraria all'Elba si è chiusa all'inizio degli anni Ottanta.

Il pontile serviva per trasportare il minerale dai camion alle navi, che si posizionavano accanto al pontile e ricevevano il materiale per poi trasportarlo in continente.

Una struttura che per la sua collocazione ha sempre rischiato di crollare, anche quando era "in servizio". E infatti le mareggiare lo hanno più volte buttato giù. L'ultima volta accadde alla fine degli Anni Sessanta. Fu ricostruito con la struttura che abbiamo visto fino ad oggi, quando appunto si è verificato l'ultimo crollo.

