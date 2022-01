Portoferraio (Livorno), 9 gennaio 2022 - Corse dei traghetti a singhiozzo a causa del mare mosso e del forte vento che da ponente ha poi girato su maestrale e tramontana. Un quadro meteorologico peraltro annunciato dall'allerta meteo di colore giallo emanata dalla sala operativa della protezione civile regionale.

Fermo in banchina per l'intera giornata il mezzo veloce 'Schiopparello Jet' della Toremar, il traghetto Vesta della Blu Navy ha saltato la partenza delle 10.30 da Piombino e delle 12.30 da Portoferraio, mentre il 'Bellini' in servizio sulla linea A.3 'Piombino-Cavo Rio Marina' ha dovuto rinunciare alla partenza delle 13.10 da Piombino delle 14.20 da Cavo.

Regolari le corse sulla tratta Piombino-Portoferraio ad eccezione dell'ultima del Moby Ale che ha salato le partenze delle 16 da Portoferraio e delle 20.30 da Piombino. Possibili difficoltà nei collegamenti marittimi tra l'Elba ed il continente sono previste anche oggi. E' stata emanata una nuova allerta meteo di colore giallo per vento forte in vigore dalle 10 alle 20.