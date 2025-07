Elba, addio a Luigi Genghi, ex direttore del presidio ospedaliero di Portoferraio

Livorno, 1 luglio 2025 – E’ scomparso all’età di 68 anni il dottor Luigi Genghi, ex direttore del presidio ospedaliero di Portoferraio, in pensione da febbraio 2025. Ad esprimere il proprio cordoglio l’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Genghi, nato in provincia di Napoli nel 1957, da oltre 20 anni aveva scelto di vivere all’Isola d’Elba. Laureato nel 1982 in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Napoli si era specializzato prima in patologia generale a Pavia e poi in igiene e medicina preventiva a Siena. Dopo aver lavorato come medico di sanità pubblica in provincia di Cremona si era trasferito nel 1998 all’Isola d’Elba con l’incarico di responsabile della unità funzionale di Igiene, Sanità pubblica, Alimenti e Nutrizione, Medicina legale, Medicina sportiva. Con delibera del settembre 2020 era poi stato nominato responsabile della direzione medica di presidio Isola d’Elba, succedendo al dottor Bruno Maria Graziano. Durante il periodo pandemico aveva ricoperto, mostrando la consueta capacità e dedizione professionale, il ruolo di coordinatore del gruppo multidisciplinare di lavoro per il sistema di sorveglianza Covid 19.

“Luigi Genghi ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità elbana – sottolinea la direzione dell’Usl Toscana nord ovest – per la sua capacità di unire competenza, umanità e dedizione. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i colleghi, ma anche tra i cittadini che ne hanno potuto apprezzare l’impegno, soprattutto nei momenti più difficili come quelli vissuti durante l’emergenza Covid”.

“Oltre alla stretta e proficua collaborazione professionale – afferma Fabio Chetoni, direttore della Zona Elba – con Luigi era nata una sincera amicizia, basata sulla stima reciproca, sulla condivisione dei valori e sulla volontà comune di garantire sempre il meglio ai cittadini elbani. La sua perdita è per me motivo di grande dolore personale”. I funerali si svolgeranno mercoledì 2 luglio alle 10 la chiesa di San Giuseppe a Portoferraio.