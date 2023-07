Elba, pericoli sulle strade: un turista ubriaco al volante e una donna contromano con l’auto

Portoferraio (Livorno), 3 luglio 2023 – Un giovane turista italiano alla guida con un tasso alcolemico più di due volte sopra il consentito e una donna che guidava contromano. Sono i due casi più eclatanti emersi dai controlli a tappeto condotti dai carabinieri di Portoferraio e dei comandi delle stazione dislocati su tutto il territorio dell'isola d'Elba alla luce delle presenze estive di decine di migliaia di persone e veicoli.

Per il giovane è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria. Ritirata la patente anche alla donna che, a seguito di incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, guidava contromano, oltre a una multa pari a 327 euro. Sequestrati tre veicoli privi di copertura assicurativa.

Dall’inizio dell’anno i carabinieri de Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio hanno ritirato 30 patenti per guida sotto l’influenza dell’alcol ed elevato sanzioni al Codice della strada, tutte per condotte di guida e atteggiamenti pericolosi, per un ammontare di oltre 50mila euro.

I militari del comando stazione di Marciana Marina, nel corso invece di alcuni controlli tesi alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, hanno sottoposto a controllo una turista italiana che è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish. La donna è stata segnalata alla Prefettura competente per l’irrogazione delle sanzioni previste in qualità di assuntrice. Nelle due ultime settimane i carabinieri di Marciana Marina hanno segnalato alla cinque persone, per lo più giovanissimi, sorpresi in possesso di quantità di stupefacente destinato all’uso personale.