Campo nell'Elba, 2 agosto 2019 - Nello splendido scenario di Campo nell’Elba si è appena conclusa la seconda edizione di “Strad’arte”.

Il festival, giunto quest’anno alla seconda edizione, ha trasformato il comune elbano in un museo a cielo aperto in cui artisti da tutta Italia hanno esposto le loro opere coinvolgendo un pubblico di turisti e residenti tanto entusiasti quanto sorpresi dal fiorire giornaliero di esposizioni temporanee e installazioni permanenti. L’associazione La Giostra, organizzatrice dell’evento, ha avuto il piacere di ospitare non solo alcuni tra i più grandi nomi della street art italiana (in ordine sparso: BLUB, ACHE77, Cuboliquido, Urto, Bue2530, Nian, Martina Rotella, Exit/Enter e l’elbano Luca Polesi), ma anche gruppi musicali che si sono distinti per la loro originalità: le De’Soda Sisters, i Disjointed, i Sine Dades, il trio Samba Vagabundo e il chitarrista Marco Musso.

Non è finita qui: ospite d’eccezione quest’anno è stato il MeP, Movimento per l’emancipazione della Poesia, un collettivo di anonimi che nel cuore della notte ha letteralmente ricoperto le strade di Marina di Campo con le loro composizioni poetiche, alcune delle quali lette e interpretate dall’elbana Saba Lucidi, accompagnata dalle note dell’hang drum del musicista cileno José. Ultimi, ma non certo per importanza, i Quarto Atto, compagnia di improvvisazione teatrale ravennate che ha intrattenuto un variegato, ma coinvolto pubblico di grandi e piccini.

Ciò che rimane dopo Strad’Arte 2019 non è solo la meraviglia di aver visto all’opera dei veri artisti, ma anche e soprattutto le installazioni permanenti che questi hanno regalato al paese: murales a tema marittimo e naturalistico sui muri del centro, un incredibile lavoro tridimensionale del madonnaro Cuboliquido e i piccoli capolavori murali che Blub, Ache77 e Exit/Enter hanno seminato per le stradine secondarie di Campo nell’Elba dando vita a quella che si spera diventerà una sorta di “caccia al tesoro” artistica per turisti e non, alla ricerca dei gioielli che questi meravigliosi artisti hanno donato al paese.

Valentina Ciminelli