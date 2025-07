Isola d’Elba, un mega yacht da 60 metri a Forno. Ecco il re dei fast food australiani Cowin

Isola d’Elba, 2 luglio 2025 – Non si ferma la sfilata di imbarcazioni da sogno all’isola d’Elba. Ieri un elegante panfilo scuro solcava le acque cristalline dell’arcipelago toscano e si metteva alla fonda al largo della spiaggia di Forno, nella brezza del celebre golfo della Biodola.

Si tratta di “Sleepstream”, il mega yacht di 60 metri del re del fast food australiano, Jack Cowin. Dopo mister Zara, un altro colosso della grande distribuzione. Pizza, pollo fritto ed hamburger lo hanno reso miliardario. Cowin – con un patrimonio netto di 3,3 miliardi di dollari - è il fondatore e Ceo di Competitive Foods Australia, una delle più grandi aziende private del paese, il suo patrimonio include 440 ristoranti Burger King, 50 ristoranti Kentucky Fried Chicken, la catena con cui iniziava, Hungry Jack’s ed è il principale azionista di Domino’s Pizza, il franchising quotato in borsa e possiede un’attività di sostituti vegetali della carne chiamata v2food. Classe 1942, Cowin è nato in Canada ma ha fatto fortuna in Australia.

Valerie Pizzera