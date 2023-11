Elbani bloccati a Piombino, l’isola senza collegamenti per 24 ore

Portoferraio (Livorno), 4 novembre 2023 - Già dalle prime ore del 2 novembre gli elbani che erano in continente hanno ripreso velocemente la strada per tornare a casa, in previsione dell'allerta meteo arancione che stava per abbattersi sulla Toscana. Ma chi è arrivato dopo le 11 del mattino è rimasto bloccato a Piombino per oltre 24 ore per via del forte vento da sud ovest e il mare forza 7 che impedivano i collegamenti.

L'ultimo traghetto da Portoferraio è riuscito ad attraccare a Piombino alle 14,30, ben 2 ore oltre l'orario previsto e grazie all'aiuto di 2 rimorchiatori. Molta paura per chi era a bordo. Circa 35 le persone hanno trascorso la notte alla Stazione Marittima di Piombino, rimasta aperta per offrire un riparo a chi era sul porto. Intere famiglie con ragazzi ed animali domestici hanno preferito andare in albergo. Sono stati oltre un centinaio gli elbani rientrati con la prima nave utile, la Blue Navy delle 12,30 del 3 novembre. Poi la situazione è tornata pian piano alla normalità. Nel frattempo sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco (alcuni dei quali giunti apposta da Livorno) per i danni causati dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute sull’isola tra le 13 e le 22 del 2 novembre.

Banchine deserte all'Elba causa maltempo

Pezzi di cornicione e tegole pericolanti nel centro di Portoferraio tra Calata Mazzini, via Guerrazzi e via dell'Amore e nelle periferiche via Cacciò e via Concia di Terra. Un albero che ha tranciato il cavo della corrente di media tensione sulla provinciale per l'Enfola. Anche a Capoliveri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenite su un albero i cui rami minacciavano l'asilo infantile di via Giotto. Altre squadre inviate anche in via Vitaliani a Porto Azzurro e in via della Costa a Campo nell'Elba. Per precauzione alcune strade del lungomare sono state interdette nel Comune di Campo nell'Elba, a Marina di Campo e lungo la Costa del Sole tra Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte. Le scuole sono rimaste chiuse in tutti i Comuni ad eccezione di Rio Elba.

di Valerie Pizzera