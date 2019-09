Capoliveri, 18 settembre 2019 - Alcune delle schede elettorali contestate delle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio conclusesi con un clamoroso risultato di parità (1148 voti per parte) tra le liste ' Capoliveri bene comune' guidata dall'attuale sindaco (successivamente eletto al ballottaggio) Andrea Gelsi e "Competenze e valori per Capoliveri" con aspirante primo cittadino Walter Montagna dovranno essere ricontrollate. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar della Toscana che, con un'ordinanza, ha disposto l'acquisizione dei documenti ritenuti necessari per decidere sul ricorso (si tratta di una scheda contestata della sezione 1 e della busta che contiene le schede nulle della sezione 2).

Il ricorso era stato presentato da Walter Montagna, dai candidati della stessa lista Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani e Gianfrancesco Ballerini e dall'elettore Giuseppe Linguanti contro il comune di Capoliveri e il suo ufficio elettorale. Si profila dunque un nuovo round della lunga vicenda che si giocherà sempre davanti al Tar il prossimo 3 dicembre, quando, esaminato il materiale richiesto, i giudici si pronunceranno nel merito.