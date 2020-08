"Siamo alleati perché il nostro obiettivo deve essere quello di far vincere Giani". Federico Mirabelli, segretario comunale del Pd, usa sempre il bilancino quando l’argomento è scottante e la candidatura di Alessandro Cosimi, capolista per Italia Viva, scotta, anzi brucia nel Pd. Brucia perchè l’ex sindaco è stato per decenni uomo di punta del partito, già segretario, assessore, sindaco. Per molti anni leader indiscusso del partito a Livorno. "Gli faccio gli auguri per la sua campagna elettorale – dice...

Cosimi contro Gazzetti? "Ogni candidato farà la propria campagna elettorale – cerca di stemperare il segretario comunale – Italia Viva è nata con una funzione che guarda più all'area liberale e di centro. Per sua natura è proiettata alla conquista dei voti nell'area moderata. Il Pd invece è una formazione di centrosinistra e a Livorno ha un insediamento di un certo tipo. Anche le forze civiche hanno una forza specifica, insomma non c'è una competizione. Dobbiamo cercare tutti insieme di portare più voti a Giani". Poi il segretario comunale aggiunge: "Al momento non c'è una forma di coordinamento tra gli alleati ma il primo di settembre verrà Giani a Livorno, aprirà la seconda parte della campagna elettorale". La location è tutta dadefinire: "Forse la Terrazza Mascagni, ma con i permessi è un problema. Anche la campagna elettorale, ai tempi del Coronavirus, è complicata".

Cosimi contro Gazzetti? "Ogni candidato farà la propria campagna elettorale – cerca di stemperare il segretario comunale – Italia Viva è nata con una funzione che guarda più all’area liberale e di centro. Per sua natura è proiettata alla conquista dei voti nell’area moderata. Il Pd invece è una formazione di centrosinistra e a Livorno ha un insediamento di un certo tipo. Anche le forze civiche hanno una forza specifica, insomma non c’è una competizione. Dobbiamo cercare tutti insieme di portare più voti a Giani". Poi il segretario comunale aggiunge: "Al momento non c’è una forma di coordinamento tra gli alleati ma il primo di settembre verrà Giani a Livorno, aprirà la seconda parte della campagna elettorale". La location è tutta dadefinire: "Forse la Terrazza Mascagni, ma con i permessi è un problema. Anche la campagna elettorale, ai tempi del Coronavirus, è complicata".

Michela Berti