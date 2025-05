Elicottero sugli scogli per un salvataggio

MARCIANA (Isola d’Elba, Livorno)Straordinario atterraggio del Pegaso ieri mattina sugli scogli di Sant’Andrea all’isola d’Elba, in soccorso a un sessantenne straniero, colto da malore neurologico.

A dare l’allarme della perdita di funzionalità dell’uomo è stata la moglie, ma si è capito fin da subito che il soccorso sarebbe stato complicato perché la scogliera di "Cote Piana", dove si trovavano, dista circa 15 minuti a piedi dalla spiaggia di Sant’Andrea.

La fortuna ha voluto che un’ambulanza della Misericordia di Pomonte fosse già sul posto in supporto alla gara podistica "Libeccio Trail" e sia riuscita a intervenire in tempo reale, insieme anche a una seconda ambulanza della Misericordia, ma la zona impervia rendeva difficile il soccorso.

A risolvere la situazione con uno straordinario intervento è stato l’elicottero “Pegaso“ della Regione Toscana giunto da Grosseto.Il bravissimo pilota, sorprendendo tutti, è riuscito ad atterrare sugli scogli con i pattini dell’elicottero. L’uomo tratto in salvo è stato poi trasportato all’ospedale di Grosseto. Anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, si è congratulato per il soccorso in una zona "impossibile" e ha voluto ringraziare medici, infermieri, tecnici, piloti sugli elicotteri, volontari e il personale del 118 e della centrale 112".

Valerie Pizzera