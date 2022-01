Livorno 21 gennaio 2022 - Sopralluogo tecnico ieri per motivi di sicurezza interna a Palazzo Maurogordato, in pieno centro, occupato da venticinque famiglie sfrattate a partire dal 2015 quando esplose l'emergenza abitativa a Livorno, che ora con crisi economica e sociale generata dalla pandemia rischia di aggravarsi.

Palazzo Maurogordato, ex sede di Enel, nel 2010 fu chiuso e rimase inutilizzato fino all'ocupazione sostenuta dal sindacato inquilini Asia. Il sopralluogo è avvenuto pacificamente, ma certamente questo passo della proprietà (un fondo immobiliare legato ad Enel) ha preoccupato le famiglie che ancora ci vivono perché temono sia in preparazione lo sgombero. Perciò oggi il sindacato Asia ha organizzato un presido davanti alla sede del Municipio per sollecitare l'amministrazione comunale a farsi carico del destino delle famiglie di Palazzo Maurogordato.

La vice sindaco Libera Camici ha incontrato una delegazione assicurando che il Comune seguirà da vicino la situazione come ha già fatto per lo sgombero della torre della Cigna occupata sempre da famiglie sfrattate appoggiate dal sindacato Asia.

