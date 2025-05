Emilio Pasanisi eletto presidente toscano dell’Associazione nazionale cardiologi ospedalieri

Livorno, 13 maggio 2025 – Il dottor Emilio Pasanisi, direttore della cardiologia livornese, è stato eletto presidente regionale dell’Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) che riunisce circa 400 cardiologi toscani e da sempre è impegnata nella formazione, promozione e divulgazione scientifica. Gli otto consiglieri del direttivo regionale vengono da tutte le parti della Toscana, in particolare dal Versilia, da Grosseto, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, dalla Fondazione Monasterio, dall’Azienda Ospedaliera Senese, da Arezzo, da Prato e dal Meyer. “Sarà molto importante essere il presidente di tutti, cercare di coinvolgere le realtà più periferiche e i giovani cardiologi – ha sottolineato Pasanisi dopo la sua elezione - allo stesso tempo sarà importante permettere alle realtà universitarie di creare una rete che coinvolga i cardiologi ben oltre quelli che sono i compiti istituzionali. La cardiologia ospedaliera toscana si troverà ad affrontare delle sfide legate alla sostenibilità del sistema sanitario regionale, all’appropriatezza, ai rapporti con il territorio e con gli altri specialisti, internisti, palliativisti e anestesisti in primis, senza contare radiologo, neurologi ed oncologi, insomma ‘nessun cuore è un’isola’!”. Felicitazioni per la nomina di Emilio Pasanisi anche da parte della direzione aziendale. “L’incarico al dottor Pasanisi è per noi molto importante, perché è un ottimo professionista ma anche perché nel nostro vasto territorio sono presenti molte zone periferiche che soffrono la mancanza di cardiologi e la sua visione sul lavoro in rete è fondamentale. Auguro al dottor Pasanisi buon lavoro certa che ricoprirà questo ruolo con equilibrio e passione”.

Maurizio Costanzo