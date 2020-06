Livorno, 18 giugno 2020 - Una doccia fredda per i fan, un fulmine a ciel sereno: nell'inchiesta sulle presunte truffe alle assicurazioni, con incidenti "gonfiati" per intascare denaro, tra i nomi degli indagati c'è anche Enrico Nigiotti, 33 anni e un nome che non ha bisogno di presentazioni. LA REPLICA: "HO SEMPRE AGITO NEL RISPETTO DELLA LEGGE" - CLICCA

Il popolare cantautore, livornese, due partecipazioni a Sanremo, già volto di "Amici" di Maria De Filippi, è uno dei 71 indagati dell'inchiesta. Non è stato raggiunto da misure cautelari ma risulta comunque coinvolto. Avrebbe, secondo le accuse, falsificato la documentazione sanitaria di un incidente stradale per avere un risarcimento più alto, intorno ai 12 mila euro.

L'inchiesta coinvolge Livorno ma anche altre città della Toscana e vede, tra gli arrestati, anche un medico legale. Ci sarebbe stata una vera e propria "rete" di professionisti che avrebbe organizzato le truffe, con la falsificazione di documentazione sanitaria.