Entra al bar “Dollino”, ordina un caffè e paga. Poi va via rubando il telefonino della cassiera

Il bar "Dollino" di via Grande (Foto Lanari)

Livorno, 18 marzo 2023 – Ancora un furto al bar “Dollino” di via Grande, stavolta davvero spudorato. In pieno giorno, a locale aperto e affollato.

Erano le 12,30 di ieri, venerdì, quando un cliente (se così si può chiamare...) “ha ordinato un caffè al banco pagandolo regolarmente”, come racconta Fabio Corsi, uno dei titolari del bar. Poi è rimasto appoggiato al bancone e ha aspettato che la cameriera uscisse per portare una consumazione a un tavolo sotto i portici; quindi si è guardato in giro, ha allungato lestamente una mano e ha preso il telefonino cellulare che la dipendente aveva lasciato accanto alla cassa, un iPhone da 1.400 euro.

Con estrema nonchalance, prode nella destrezza, il “cliente” ha tagliato la corda a passo svelto, prima che la ragazza si accorgesse del furto. Si tratta di un uomo dall’apparente età di 40 anni, capelli mossi, occhiali da sole, vestito sportivo ben curato. Un perfetto ladro insospettabile, insomma.

"Le nostre telecamere lo hanno ripreso durante tutta la sequenza – aggiunge Corsi –. Certo che via Grande e tutta questa zona dovrebbero essere il salotto buono della città, ma ancora una volta si dimostra che purtroppo così non è...”.