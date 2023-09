Entra da Euronics sulla sedia a rotelle, ruba merce e la nasconde in uno zaino. Individuato con le telecamere

Livorno, 26 settembre 2023 – I carabinieri di Ardenza hanno denunciato un 44enne dell’est Europa per il furto di prodotti elettronici da Euronics al Parco Levante, per un valore di 800 euro.

L’uomo è entrato nello store su una sedia a rotelle. Aveva un complice. In mezzo ai clienti, nessuno avrebbe fatto particolarmente caso a quanto stava accadendo, ma di fatto l’uomo è riuscito a impossessarsi di alcuni oggetti rompendo poi le placche antitaccheggio e nascondendo tutto in uno zaino. In quel modo è uscito senza dare nell’occhio.

Il personale del negozio si è accorto del furto quando ha scoperto le confezioni aperte e vuote. A quel punto è scattato l’allarme e attraverso le telecamere a circuito chiuso è stato possibile risalire all’autore, che ha già precedenti specifici.