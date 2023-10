Entra in un garage e ruba una mountain bike e una tanica di olio: rintracciato grazie alla foto scattata da un residente

Livorno, 2 ottobre 2023 – E’ entrato in un garage di un’abitazione in zona Fabbricotti e ha rubato una bicicletta mountain-bike e una tanica di olio d’oliva per un valore complessivo di 300 euro. Ma non è andato lontano.

I carabinieri lo hanno identificato e denunciato: è un pluripregiudicato di 42 anni. E’ stato rintracciato attraverso la foto di un condomino che lo ritraeva allontanarsi in sella alla bici con in mano la tanica.