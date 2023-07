Entrano in casa per rubare, ma il proprietario chiama la polizia e le fa arrestare

Livorno, 8 luglio 203 – Due donne compiere un furto nella sua abitazione, ma lui è riuscito a trattenerle chiamando la polizia che le ha arrestate.

E’ successo ieri, venerdì, in via Coltellini. Alle 18,30 è arrivata una segnalazione al 112 Nue per la richiesta di un intervento in seguito a un tentativo di furto in un appartamento. Gli agenti delle Volanti hanno trovato il padrone di casa con due donne sinti, entrambe presumibilmente incinte (una con referto del pronto soccorso e l'altra con certificato medico in lingua straniera) rispettivamente di nazionalità moldava (1993) e serba (2002). Sono state arrestate per tentato furto in abitazione in concorso.

Preso con la cocaina

Venerdì sera verso le 22, durante controllo del territorio in zona via della Pina d'oro angolo piazza dei Mille, agenti delle Volanti hanno notato un nordafricano disfarsi di un involucro voluminoso. L’uomo è stato bloccato; recuperato e sequestrato anche l’involucro, che da successive analisi è risultato contenere 54 grammi di cocaina. L’uomo, tunisino del 1996 senza permesso di soggiorno in Italia, è stato arrestato.