Esoscheletri hi-tech per ridurre la fatica

Sperimentati nel porto di Livorno, come studio pilota tra i primi in Europa, gli esoscheletri anti-fatica, testati su 12 portuali per sei mesi come due tipi di dispositivi high tech per dare supporto nelle attività quotidiane fino a una riduzione della fatica stimata nel -30%. L’Autorità Portuale nei mesi scorsi ha fatto testare sul campo, al terminal Darsena Toscana, due tipi di esoscheletri high tech prodotti dalla Comau, società leader dell’automazione industriale. Lo studio pilota, tra i primi realizzati in Europa e nel mondo, è stato condotto da Iuvo, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa), di cui Comau detiene la maggioranza attraverso una joint venture con Össur.