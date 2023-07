Esplode una bombola del gas: tre persone ustionate, due sono gravi

Suvereto (Livorno), 30 luglio 2023 – Tre ustionati per l’esplosione di una bombola del gas in un annesso agricolo nelle campagne di Suvereto. Il grave episodio è accaduto intorno alle 15.40 di ieri.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il proprietario, F. P., 75 anni, di Suvereto, si sia dimenticato di spegnere un fornello, dopo aver preparato il cibo per il cane. Il fornello si trovava però all’interno di un annesso agricolo in legno e per motivi ancora da stabilire, di lì a poco è scoppiato l’incendio.

Appena il proprietario si è accorto delle fiamme, si è precipitato nella baracca di legno, aiutato da due suoi amici, M. B. 53 anni e L. C. 58 anni, entrambi di Suvereto. Ma mentre tentavano di arginare l’incendio, improvvisamente la fiammata del gas all’interno della bombola ha investito in pieno i due uomini, mentre il proprietario è stato ferito solo marginalmente.

Le condizioni dei due sono apparse ai soccorritori dell’ambulanza del 118, subito serie, è stato quindi allertato l’elisoccorso Pegaso che una volta stabilizzati, ha trasporto i due feriti con ustioni del secondo grado in gran parte del corpo, al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa. Non sarebbero in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata.

Mentre è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Villamarina a Piombino il proprietario dell’annesso agricolo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Piombino per spegnere l’incendio e i carabinieri di Suvereto e di Piombino. Spetterà ai vigili del fuoco ricostruire la dinamica dell’incidente.