Livorno: esplode pentola a pressione, ustionato un 24enne

Livorno, 28 settembre 2023 – Paura in via di Salviano a Livorno: una pentola a pressione è esplosa e lo scoppio ha investito un 24enne che stava cucinando. Il ragazzo ha ustioni di primo e secondo grado. E’ accaduto intorno alle 13, mentre il ragazzo stava preparando il pranzo. Uno scoppio che lo ha preso in pieno. Immediato l’allarme al 118.

E’ intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Svs. Il giovane aveva ustioni di primo e secondo grado al torace. E’ stato trasferito all’ospedale di Livorno, dove adesso è ricoverato.