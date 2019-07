Portoferraio (Livorno), 24 luglio 2019 - La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di disastro colposo in merito all'esplosione della palazzina in via De Nicola a Portoferraio (Livorno), all''Isola d'Elba. Esplosione che ha causato la morte di Silvano Pescatori, della moglie Grazia Mariconda, del loro cognato Alberto Paolini, e il ferimento della figlia di Paolini, Lisa, ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa, nonché della moglie, Silvia Pescatori, trasferita al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno.

Lo ha detto ai giornalisti il procuratore capo di Livorno, Ettore Squillace Greco, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo nell'area dell'esplosione. Squillace Greco, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ha ripercorso tutte le fasi dell'incidente, dal momento dell'esplosione ai soccorsi. gli investigatori stanno cercando di capire come sia avvenuta la saturazione degli ambienti con il gas gpl e quale innesco abbia poi portato alla deflagrazione e al crollo dell'edificio.

