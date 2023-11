Esplosione nella notte a Livorno: nel mirino un ufficio postale

Livorno 26 novembre 2023 - Un'altra esplosione a un postamat a Livorno alle 3.30 del mattino di domenica 26 novembre. È saltato in aria il postamat dell'ufficio postale di piazza Batolommei nel quartiere di Antognano a Livorno.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco dopo che gli agenti delle volanti sono intervenuti per primi con un estintore nel tentativo di spegnere le fiamme. Evacuate otto famiglie per domare l'incendio innescato dalla deflagrazione.

Sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato con gli investigatori della Squadra Mobile e della scientifica. I malviventi avrebbero preso alcune cassette di sicurezza dell'ufficio postale e sarebbero poi fuggiti a bordo di un'auto.

È ormai evidente che gli uffici postali a Livorno sono stati presi di mira da una pericolosa banda di rapinatori perché questo è il secondo episodio in pochi giorno. Il primo risale alla notte tra il 24 e 25 novembre in via Costanza.

Monica Dolciotti