Livorno, paura per un’esplosione nel ristorante: tremendo boato in strada

Livorno, 16 aprile 2025 – Paura in via Provinciale Pisana. Un tremendo boato ha scosso la strada. C’è stata infatti un’esplosione all’Osteria delle Belle Donne, conosciuto locale appunto in via Provinciale Pisana. Da capire cosa abbia provocato lo scoppio, se ci sia stato un malfunzionamento di qualche apparecchio.

I vigili del fuoco fuori dal locale nelle operazioni di messa in sicurezza (Foto Novi)

In molti si sono riversati in strada sentendo il boato. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti dal comando di Livorno. Con loro anche il 118 con le ambulanze di Misericordia e Svs.

Le due persone che erano dentro il ristorante erano comprensibilmente sotto choc ma fortunatamtne con lievi ferite. Sono stati comunque accompagnati in ospedale per i controlli. Diversi i danni per il locale. Saltati completamente i vetri della porta d’ingresso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i locali.

Non si segnalano danni nei negozi che si trovano immediatamente vicini al ristorante. Via Provinciale Pisana è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi.