Evade dai domiciliari con il braccialetto elettronico, ora rischia di andare in carcere

Rio Elba (Livorno), 1 luglio 2023 - Doppia denuncia in stato di libertà per un 39enne elbano da parte dei carabinieri della stazione di Rio.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari poiché indiziato di maltrattamenti in famiglia ed era monitorato con braccialetto elettronico. Non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o al di fuori degli orari di permesso accordatigli dall’autorità giudiziaria per soddisfare le proprie esigenze di vita. Proprio per tutelare ulteriormente le vittime, ex moglie e figli, da sue eventuali ingerenze, l’indagato era obbligato a rispettare anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese.

Ciò nonostante, l’uomo avrebbe violato entrambe le misure, approfittando della relativa vicinanza dell’abitazione dei familiari e si sarebbe recato, sebbene per pochi minuti, a casa loro. L’allarme del braccialetto è scattato e i carabinieri si sono recati sul posto, ma l’uomo era già rientrato nella propria abitazione. I militari lo hanno denunciato in stato di libertà per evasione e per violazione della misura cautelare. Adesso l’autorità giudiziaria chiamata a valutare il caso potrebbe inasprire la misura fino a disporre l’accompagnamento in carcere.