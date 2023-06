Evade dai domiciliari cui era sottoposto per stalking, denunciato dai carabinieri

Livorno, 26 giugno 203 – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Livorno hanno denunciato un uomo di 39 anni per aver violato gli obblighi inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto dalla metà dello scorso mese per il reato di stalking.

Poco più di un mese fa il 39enne aveva violato la precedente misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e per tale motivo era stato arrestato in flagranza dai carabinieri, cui era conseguito l'inasprimento provvedimento, collocandolo ai domiciliari.

L'uomo, pertanto, non avrebbe potuto lasciare la propria abitazione di residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

I militari, nell'ambito dei normali controlli alle persone sottoposte a misure per verificarne il rispetto delle prescrizioni, hanno accertato che l'uomo, al momento del loro passaggio per verifiche, qualche giorno addietro, non era in casa e non aveva fornito alcuna giustificazione all'assenza, per cui lo hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per evasione.