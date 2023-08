Evade dai domiciliari e aggredisce nel sonno una coppia con cui era in lite: arrestato dai carabinieri

Piombino (Livorno), 12 agosto 2023 – I carabinieri di Piombino hanno arrestato un giovane di 24 anni, originario dell’est Europa, per aver violato gli arresti domiciliari.

Ma c’è di più. L’uomo, che era ai domiciliari da metà giugno con il braccialetto elettronico, è stato bloccati da una pattuglia mentre si stava allontanando dall’abitazione di un’altra coppia di stranieri.

Pochi istanti prima l’uomo aveva aggredito i due sorprendendoli nel sonno, colpendoli entrambi alla testa con un mattarello che si era portato da casa. Il movente del gesto sarebbe riconducibile a incomprensioni e rimostranze scaturite per futili motivi.

L’aggressore è stato quindi arrestato in flagranza di reato poiché emerso a suo carico un grave quadro indiziario e in particolare per i reati di evasione, violazione di domicilio aggravata e lesioni personali aggravate. Successivamente è portato nel carcere delle Sughere, a Livorno. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, anche in ragione dei pregressi comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari.