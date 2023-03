Evade dai domiciliari e lo trovano in compagnia di uno spacciatore di droga

Carabinieri

Livorno, 1 marzo 2023 – Era agli arresti domiciliari, ma i carabinieri del Radiomobile lo hanno trovato fuori in compagnia di uno spacciatore di droga. Inevitabile quindi la denuncia: è un livornese di 41 anni, pluripregiudicato. Con lui è stato denunciato anche un tunisino di 24 anni. I nomi di entrambi non sono stati comunicati.

Durante un servizio di pattuglia, i carabinieri hanno notato il magrebino con il livornese per strada. Alla vista dei militari, il nordafricano ha tentato di nascondere frettolosamente qualcosa, ma non gli è andata bene. Perquisito, gli sono stati trovati un involucro in cellophane contenente cocaina e altri 19 involucri per un peso complessivo di 8,2 grammi. Aveva anche 142 euro. Considerato il quantitativo complessivo sequestrato, il tunisino è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre per il 41enne livornese è scattata la denuncia per evasione.