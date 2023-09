Evade dai domiciliari, ventenne livornese arrestato. In manette anche un trentenne che ha violato il divieto di avvicinamento

Livorno, 21 settembre 2023 – I carabinieri della stazione di Livorno porto hanno arrestato un 20enne livornese per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari. Il ragazzo, sottoposto a misura cautelare in casa per aver commesso vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato nell’abitazione dai carabinieri durante un controllo.

I militari si sono immediatamente attivati per la ricerca del giovane e, grazie alla profonda conoscenza del territorio e del ventenne, lo hanno rintracciato nel quartiere Corea. Fermato, non ha fornito alcuna valida giustificazione alla propria presenza in quel luogo ed è stato pertanto arrestato per evasione. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto di nuovo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Isola d’Elba – I carabinieri di Capoliveri hanno arrestato un uomo sottoposto dal 15 settembre scorso alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. A seguito delle segnalazioni da parte dei carabinieri circa presunti maltrattamenti e comportamenti vessatori ai danni della compagna, il gip del Tribunale di Livorno aveva irrogato la misura cautelare a tutela della donna che comprendeva il divieto di avvicinare e contattare la vittima attraverso qualsiasi mezzo, compreso quello informatico.

Nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto di tali divieti, i militari hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’abitazione della compagna e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Livorno.